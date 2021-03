Premier match de l’année pour l’équipe de France

Ce mercredi, l’équipe de France reçoit les Ukrainiens, au Stade de France, dans le cadre des qualifications au Mondial 2022.

Les joueurs français entament une période de qualifications, avec trois matchs en seulement une semaine. Et Didier Deschamps veut gagner les matchs “en maîtrisant au maximum toutes les situations. La ligne directrice est la même, c’est imposer à l’adversaire et le mettre en difficulté pour se créer des occasions, marquer des buts et obtenir la victoire à la fin de chaque match.”

Il n’y a pas eu de pépin physique à déplorer dans le groupe des Bleus à l’issue du dernier entraînement. Didier Deschamps devrait logiquement aligner son équipe-type.



A noter que la France n’a perdu qu’un seul de ses 10 matchs face à l’Ukraine (6 victoires, 3 nuls), c’était le 15 novembre 2013 en barrage aller du Mondial 2014 (0-2). La dernière rencontre entre la France et l’Ukraine en amical le 7 octobre dernier avait vu les Bleus l’emporter 7-1. C’est à ce jour la plus large victoire de l’équipe de France au Stade de France.

Le coup d’envoi de la rencontre face à l’Ukraine sera donné à 20h45.