Première défaite de la saison, Thiago Mendes dans tous les mauvais coups, l’entrée tardive de Cherki… Ce qu’il faut retenir de Lorient-OL ( 3-1 )

FC LORIENT – OLYMPIQUE LYONNAIS, 2ème journée de L1 (match en retard) : 3-1(2-1). Buts : Le Fée (6e), Moffi (33e), Ouattara (50e) pour Lorient. Lacazette (28e) pour Lyon.

Première défaite de la saison

Ce match était présenté comme le premier test de la saison. L’OL l’a raté dans de grandes largeurs. Comme à Reims (1-1) lors de son seul déplacement précédent, Lyon a déjoué. Incapables d’être dangereux, les Lyonnais ont été friables défensivement. Une fois mené au score, l’OL a largement campé dans la moitié de terrain adverse mais sans jamais réellement être capable d’être dangereux. “On a mal démarré, concédait Peter Bosz après le match. Nous n’avons pas fait les courses, mal défendu. Je n’ai pas reconnu mon équipe en première période. La deuxième était meilleure mais nous n’avons malheureusement pas marqué.” Le coach songe peut-être au gros loupé de Lacazette sur une occasion de 2-2 (49e), quelques minutes avant le troisième but lorientais. Clairement le tournant du match.

Thiago Mendes dans tous les mauvais coups

Auteur de la faute à l’origine du coup-franc du 1-0 de Le Fée, le Brésilien a également été surpris par Moffi sur le deuxième but (33e). Dès que l’opposition s’élève, le constat paraît implacable : il n’est pas fait pour être défenseur central. Peter Bosz l’a d’ailleurs remplacé la pause par Da Silva.

Les premiers buts encaissés par Lopes

Pour la première fois de la saison, le gardien a dû ramasser des ballons au fond de ses filets. Impuissant sur les deux buts. Certainement pas fautif. Mais pas décisif non plus.

Le quatrième but de Lacazette

L’OL a marqué un but en six ou sept secondes : récupération de Gusto, relai de Tetê et finition impeccable de Lacazette. Le quatrième but du capitaine en championnat, soit autant que son total en Premier League avec Arsenal la saison passée. Dans le jeu, le numéro 10 nous laisse toutefois franchement sur la faim. Comme d’autres.

L’entrée tardive de Cherki

Meilleur passeur de l’OL avec deux offrandes avant ce match (Tetê l’a rejoint ce soir), le jeune attaquant de 19 ans attend encore sa première titularisation. Alors que l’OL était mené 3-1, on attendu très longtemps son entrée en jeu ce soir. Beaucoup trop longtemps. Enfin apparu sur le terrain à la 75ème minute, Cherki a apporté sa percussion. Il était malheureusement déjà trop tard pour espérer retourner le match.

Calendrier : attention danger !

Battu pour la première fois de la saison, Lyon a un match très dangereux dimanche à Monaco. Le club de la Principauté devra absolument s’imposer pour se relancer après un début de saison raté. Ensuite, Lyon recevra l’ogre PSG avant de se déplacer à Lens, une équipe qui semble athlétiquement infiniment supérieure à l’OL en ce début de saison. En clair, l’OL ne paraît sur le papier absolument pas à l’abri d’une série de quatre défaites d’affilée.

