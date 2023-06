Première étape du Tour du Beaujolais : Artus Jaladeau a tenté le tout pour le tout

Retenez bien son nom : Artus Jaladeau, 23 ans, coureur cycliste pour le club de l’OCF Team Legend Wheels a encore une fois prouvé sa détermination. Ce vendredi, le jeune sportif a remporté haut la main la première étape du Tour du Beaujolais. C’est à quelques kilomètres seulement de la ligne d’arrivée qu’Artus Jaladeau est passé à l’offensive, une ultime attaque qui lui a servi à prendre la tête du peloton sur les derniers mètres de faux-plat montant précédant l’arrivée. “J’ai mis tout ce qu’il me restait”, a-t-il déclaré, à bout de souffle, quelques minutes à peine après être descendu de son vélo.

Si le jeune homme se dit particulièrement heureux d’avoir remporté l’épreuve, il souligne ne pas devoir sous estimer celles à venir : “Sur le papier, je pensais que le plus dur était derrière moi, mais ça reste une course difficile, on est entourés de très bon coureurs, qui sont habitués à ce genre de parcours et ce type de courses, alors je ne me relâcherai pas”.

Retour sur le podium de cette première étape

À l’issue de cette première journée de course, Artus Jaladeau a été talonné par le belge Sten Van Gucht, 30 ans, coureur pour le Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme. En troisième position, c’est le suisse Valentin Darbellay, 25 ans, qui décroche un podium pour l’Elite Fondations Cycling Team. Enfin, Théo Thomas, 21 ans, du VC Villefranche Beaujolais et Lucas Beneteau 21 ans, du S.C.Olympique de Dijon remportent respectivement la 4ème et 5ème place du Top 5.

Malgré une prise de retard sur les derniers kilomètres, c’est Axel Chatelus, 27 ans, coureur pour Charvieu Chavagnieux I.C qui est désigné comme étant le plus combatif. Un titre qui semble bien mérité par l’athlète, qui a performé sur plusieurs GPM et sprints tout au long de la course.

Enfin, Théo Thomas arborera prochainement le maillot blanc; alors que Clément Izquierdo, 21 ans, du AVC Aix-en-Provence portera le maillot du meilleur grimpeur. Quant au maillot du meilleur sprinteur, c’est Kevin Avoine, 25 ans, coureur pour le S.C.Olympique de Dijon et qui en sera le nouveau détenteur.