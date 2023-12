Premiers versements de la prime de Noël cette semaine

La prime de Noël sera versée cette semaine aux familles modestes bénéficiaires de certains minimas sociaux. L’année dernière, 2,3 millions de personnes avaient perçu cette prime.



Les ménages concernés n’ont aucune démarche à effectuer pour percevoir l’aide.



Le montant de l’aide varie en fonction de la situation et de la composition du foyer. Pour les bénéficiaires du RSA, elle atteindra 152,45 euros pour une personne seule sans enfant, 228,68 euros pour un couple sans enfant et 274,41 euros pour un couple avec un enfant. L’aide atteint 442,11 euros pour un couple avec quatre enfants. Pour les couples avec plus de quatre enfants, 60,98 euros supplémentaires seront attribués pour chaque enfant en plus.