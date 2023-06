Préparation Coupe du Monde 2023 : les Bleues jouent face à l’Irlande jeudi prochain

Afin de se préparer au mieux à la Coupe du monde 2023, les Bleues affronteront l’Irlande à Dublin jeudi prochain. Match amical, qui révélera la liste définitive des joueuses sélectionnées pour la compétition, l’équipe de France passera donc de 26 à 23 joueuses. C’est lors d’une conférence de presse provenant du média Ouest France que Léa Le Garrec affirme : “À partir du moment où on fait appel à nous, on doit se préparer pour le collectif, pour l’équipe de France et ensuite le coach fera son choix”.



Après le match de jeudi, l’équipe de France féminine ira en Australie pour leur dernier match de préparation avant le début du championnat le 23 juillet face à la Jamaïque.