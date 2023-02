Près de 4400 foyers éligibles à la fibre dans le bassin minier

Avec Saône & Loire THD, XpFibre poursuit le déploiement et inaugure le Nœud de Raccordement Optique de Génelard. Le NRO de Génelard desservira près de 4 400 logements et locaux professionnels répartis dans 7 communes : Ciry-le-Noble, Dompierre-sous-Sanvignes, Genelard, Oudry, Palinges, Perrecy-les-Forges, Saint-Romain-sous-Versigny.

Le déploiement a permis de rendre éligibles plus de 58 000 prises dans 140 communes du département.

Parmi ces 58 000 logements et locaux professionnels éligibles, on compte près de 8 300 clients actifs sur le réseau de Saône & Loire THD qui ont décidé de profiter de la performance de la fibre optique pour leur foyer ou leur entreprise.