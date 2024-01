Près de 45.000 animaux recueillis par la SPA en 2023

La SPA dévoile ses chiffres pour l’année 2023. Près de 45 000 animaux ont été pris en charge l’année dernière par la SPA. Un chiffre en hausse de 1,5% sur un an tandis que les adoptions sont reparties à la baisse.

A noter que ce sont surtout des chats qui ont été pris en charge. Les 64 refuges et Maisons SPA ont été saturés tout au long de l’année à cause notamment d’une diminution des adoptions (-1,5 %) et d’un nombre toujours croissant d’animaux recueillis (+1,5 %).



Au total, 44.844 animaux abandonnés ou maltraités ont été pris en charge en 2023 par l’association, plus précisément, 28.652 chats, 13.124 chiens et 3.068 Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC), équidés et animaux de ferme. La prise en charge des NAC ne cesse d’augmenter depuis plusieurs années : +6 % versus 2022.

En parallèle, 40.587 pensionnaires dont 25.228 chats et 12.476 chiens, ont eu la chance de trouver une nouvelle famille dans le cadre de l’adoption responsable. Le taux de retour reste faible après une adoption à la SPA et a de nouveau baissé passant de 3,9 % en 2022 à 3,2 % en 2023, preuve d’une responsabilisation croissante des adoptants.