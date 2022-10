Près de 70% de la faune sauvage a disparu depuis 1970

WWF alerte sur l’impact grandissant du changement climatique sur la biodiversité. Les populations de vertébrés ont décliné de près de 70 % en moins de cinquante ans. Les causes principales de cet effondrement sont la déforestation et la surexploitation des espèces.



Entre 1970 et 2018, 69% en moyenne des populations de cette faune sauvage a disparu, selon l’Indice Planète vivante, outil de référence publié tous les deux ans par le WWF. Ce rapport est une “alerte rouge pour la planète et donc pour l’humanité” selon le directeur général de l’association.

Les chiffres sont “vraiment effrayants” pour l’Amérique latine, a déclaré Mark Wright, directeur scientifique du WWF, avec 94% de disparition en moyenne dans cette région “réputée pour sa biodiversité” et “décisive pour la régulation du climat”.

L’Europe a vu sa population d’animaux sauvages diminuer de 18% en moyenne.