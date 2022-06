Près de Chalon : un poids-lourd se renverse dans un champ

Ce mardi 28 juin, aux alentours de 08h50, un chauffeur de poids-lourd a perdu le contrôle de son camion, entre Varennes-le-Grand et Saint-Ambreuil.



Selon les propos des gendarmes et pompiers recueillis par nos confrères du Journal de Saône-et-Loire, le conducteur du poids-lourd s’est serré au maximum sur le côté droit de la route. Le camion s’est alors retrouvé dans le fossé avant de se renverser sur le flanc droit dans un champ.



Fort heureusement, cet incident n’a pas fait de victime et aucun blessé n’est à déplorer.