Près de Lyon : appel à la grève à la raffinerie de Feyzin

La CGT appelle les salariés de la raffinerie de Feyzin à faire grève le 28 juillet prochain.



Le syndicat réclame des augmentations de salaire suite à l’accident qui s’est produit le 9 juillet dernier à la raffinerie.

“Ils ont, une fois de plus, fait preuve d’un grand professionnalisme et d’un engagement sans faille pour éviter le pire. Il est donc grand temps que ce professionnalisme soit reconnu à sa juste valeur”, explique le syndicat dans un communiqué.



D’après nos confrères du journal Le Progrès, l’enquête de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) suite à cet incident n’a pas encore été rendue publique. De plus, les installations n’ont pas été remises en route.