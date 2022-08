Près de Lyon : deux enseignes ont ouvert leurs portes à Porte des Alpes

Ce mercredi 17 août, Cultura et Intersport ont ouvert leurs magasins au centre commercial Porte des Alpes (Saint-Priest). Les deux enseignes prennent la place laissée libre par Ikea il y a trois ans, rapporte Lyon Capitale.

La livraison était prévue pour septembre 2022, selon Tribune de Lyon. Les clients vont donc pouvoir en profiter plus tôt que prévu. Cultura est une enseigne de loisirs culturels et créatifs qui propose des livres, CD, DVD, des billets de spectacle… (ouverture du lundi au samedi de 9h à 20h). Intersport est spécialisé dans les équipements et le matériel sportif (ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30).

Du côté des embauches, Cultura a recruté 35 personnes, tandis qu’une cinquantaine de nouveaux salariés sont présents à Intersport, depuis l’ouverture.