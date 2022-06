Près de Lyon : deux femmes meurent dans l’incendie de leur mobil-home

Dans la nuit de mercredi à jeudi, deux personnes sont décédées dans l’incendie de leur mobil-home dans le camping de Priay, dans l’Ain.



L’incident s’est produit vers 2h30 du matin. Les pompiers sont intervenus et, après avoir vaincu les flammes rapidement, ils ont fait une triste découverte, indique Le Progrès. Ces derniers ont en effet retrouvé deux corps carbonisés appartenant à une quinquagénaire et à sa mère de 74 ans.



Ces deux femmes étaient résidentes à l’année dans ce camping. Selon les pompiers, il pourrait s’agir d’un geste suicidaire.



Des vérifications pour déterminer l’identité des victimes et l’origine du feu, ainsi qu’une autopsie, ont été ordonnées par le parquet, précise la gendarmerie.