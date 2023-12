Près de Paris : un avion bimoteur s’écrase dans un jardin de Villejuif

Ce lundi, un avion bimoteur de quatre place s’est écrasé dans un jardin de Villejuif dans le Val-de-Marne, à proximité de Paris. Trois blessés sont à déplorer après cet accident : le pilote qui est âgé de 80 ans a été gravement blessé et a été pris en charge en urgence absolue, tandis que deux passagers de 30 ans étaient eux plus légèrement blessés et secouru en urgence relative. Le préfet du Val-de-Marne a demandé aux habitants de la commune d’éviter le secteur en raison des perturbations liés à cet accident spectaculaire.