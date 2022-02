Présidentielle 2022: Étienne Blanc appelle au parrainages des candidats

Le sénateur et conseiller municipal à Lyon, Étienne Blanc a déclaré via Twitter que « parce que tous les courants d’opinion doivent être représentés à l’occasion des élections présidentielles, les partis attachés au bon fonctionnement de la démocratie doivent donner leurs 500 signatures aux candidats crédités de plus de 10% d’intention de vote ».

Même si Étienne Blanc entretient depuis plusieurs mois le flou autour son propre soutien, ses déclarations laissent entendre que c’est bien la candidate LR qu’il épaulera.