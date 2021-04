Présidentielle 2022 : Fabien Roussel candidat pour le Parti communiste

Le Parti communiste présentera un candidat à la présidentielle l’année prochaine.



C’est une première depuis 2007. Les deux fois précédentes, en 2012 et 2017, le parti avait fait le choix de soutenir Jean-Luc Mélenchon.



Ce dimanche, Fabien Roussel a été investi pour 2022 par plus de 73% des plus de 800 membres de la conférence nationale des communistes, réunis en visio-conférence.



Les 50.000 adhérents communistes doivent encore valider la candidature de Fabien Roussel le 9 mai.

