Présidentielle 2022 : la mairie du 4e arrondissement de Lyon ciblée par des tirs de mortier

Entre 200 et 300 personnes appartenant à l’ultra gauche, accompagnées de gilets jaunes, réunies dans le 1er arrondissement de Lyon, ont rallié la mairie du 4e arrondissement en début de soirée, ce dimanche, et ont visé la façade du bâtiment par des tirs de mortiers d’artifice alors que des policiers étaient à l’intérieur du bâtiment et que certains agents se trouvaient sur le parvis, indique Le Progrès.

Un mouvement protestataire à la suite de la réélection d’Emmanuel Macron à la présidence du pays et face à la présence de Marine Le Pen au second tour. La police a répondu par des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants, qui s’en sont ensuite pris au mobilier urbain et aux vitrines de banques, précise la quotidien. Plusieurs interpellations auraient eu lieu.