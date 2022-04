Présidentielle 2022 : le taux de participation au second tour s’élève à 26,41% à 12h

Selon les premières estimations du ministère de l’Intérieur, le taux de participation à la mi-journée pour le second tour de l’élection présidentielle s’élève à 26,41% ce dimanche en France. Le taux de participation de ce second tour serait légèrement inférieur à 2017 (28,23%) et 2012 (30,66%).



En revanche, la participation est en hausse d’un point par rapport au premier tour de l’élection présidentielle 2022 (25,48%).

🗳🇫🇷 #Élections2022 l Le taux de participation à 12h pour le 2nd tour de l' #electionpresidentielle2022 en France métropolitaine est de 26,41 %.

Plus d'informations 👇 — Ministère de l'Intérieur 🇫🇷🇪🇺 (@Interieur_Gouv) April 24, 2022