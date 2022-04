Présidentielle 2022 : les bureaux de vote sont ouverts pour le second tour

48,7 millions de Français inscrits sur les listes électorales sont appelés aux urnes ce dimanche depuis 8h pour élire le nouveau président de la République. Les deux finalistes de ce second tour sont identiques à ceux de l’élection présidentielle de 2017. Il s’agit d’Emmanuel Macron (LREM) et de Marine Le Pen (RN).



À noter que les bureaux de vote fermeront leurs portes à 19h (et jusqu’à 20h dans les grandes villes de France). Le port du masque reste fortement recommandé lors de ce second tour en raison du Covid-19.

#Covid19 #Elections2022 🗳️| Dans les bureaux de vote, le port du masque reste fortement recommandé dans certains cas. En savoir plus ➡️ https://t.co/wwYcfbvAMG pic.twitter.com/PPtQy6aIlf — Ministère des Solidarités et de la Santé 🇫🇷 🇪🇺 (@Sante_Gouv) April 23, 2022