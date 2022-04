Présidentielle 2022 : les derniers sondages donnent tous Macron vainqueur au second tour

À 24 heures du second tour de l’élection présidentielle, les derniers sondages placent tous le président sortant, Emmanuel Macron, vainqueur. Selon les instituts de sondage, l’écart moyen entre les deux candidats se situerait autour de 10 points (55% en faveur de Macron, 45% en faveur de Le Pen).



Cependant, le second tour est encore loin d’être joué. Rappelons que les sondages restent un simple indicateur. De nombreux facteurs sont difficilement mesurables.



Les derniers sondages publiés ce vendredi selon les différents instituts :



– Opinion Way pour Les Echos / Radio Classique

– Opinion Way pour CNews et Europe 1

– Elabe pour BFMTV

– Ifop-Fiducial pour LCI / Paris Match et Sud Radio

– Ipsos Sopra Steria pour Franceinfo et Le Parisien

– Harris Interactive Toluna pour Challenges

– BVA pour Orange et RTL