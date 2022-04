Présidentielle 2022 : les résultats du premier tour dans les Bouches-du-Rhône et dans le Vaucluse

Dans les Bouches-du-Rhône, à l’issue du premier tour de l’élection présidentielle, Marine Le Pen (Rassemblement National) est arrivée en tête devant Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise), avec 26,25% des voix contre 23,59% pour son dauphin.

Ils devancent Emmanuel Macron (La République En Marche), l’actuel président de la République, qui totale 22,71% des suffrages, Éric Zemmour (Reconquête) et ses 10,77%, Yannick Jadot (Europe Écologie Les Verts) et ses 4,17%, et Valérie Pécresse (Les Républicains), qui recueille 3,59%.

À noter que dans le département, le taux d’abstention a atteint 27,20%.

Les résultats du premier tour des élections présidentielles dans les Bouches-du-Rhône :

Marine Le Pen : 26,25%.

Jean-Luc Mélenchon : 23,59%.

Emmanuel Macron : 22,71%.

Éric Zemmour : 10,77%.

Yannick Jadot : 4,17%.

Valérie Précresse : 3,59%.

Fabien Roussel : 2,41%.

Jean Lassalle : 2,40%.

Nicolas Dupont-Aignan : 1,99%.

Anne Hidalgo : 1,17%.

Philippe Poutou : 0,59%.

Nathalie Arthaud : 0,35%.

Dans le Vaucluse, c’est également Marine Le Pen qui arrive en tête des votes au terme du premier tour, mais devant Emmanuel Macron cette fois, avec 29,43% des voix contre 22,01% pour le président sortant.

Ils devancent Jean-Luc Mélenchon (20,75%) et Éric Zemmour (10,03%). Dans le département, le taux d’abstention était de 24,70%.

Les résultats du premier tour des élections présidentielles dans le Vaucluse :

Marine Le Pen : 29,43%.

Emmanuel Macron : 22,01%.

Jean-Luc Mélenchon : 20,75%.

Éric Zemmour : 10,03%.

Yannick Jadot : 3,99%.

Valérie Précresse : 3,92%.

Jean Lassalle : 3,24%.

Nicolas Dupont-Aignan : 2,27%.

Fabien Roussel : 2,05%.

Anne Hidalgo : 1,24%.

Philippe Poutou : 0,67%.

Nathalie Arthaud : 0,41%.