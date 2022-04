Présidentielle 2022 : mécontents du résultat de l’élection, des antifas dégradent la mairie du 1er arrondissement de Lyon

Peu de temps après l’annonce des résultats du premier tour de l’élection présidentielle, une centaine de personnes issues de l’ultra-gauche se sont réunies, dimanche, place de la Croix-Rousse, afin de faire entendre leur mécontentement.

Puis, après avoir engagé des tirs de mortier, le groupe a ensuite pris la direction du centre par les pentes, dégradant, au passage, du mobilier urbain, avant de se diriger vers la mairie du 1er arrondissement de Lyon, place Sathonay, où des dégradations ont eu lieu au sein des locaux.

Je déplore un incident en mairie du 1e qui n'a heureusement pas perturbé les résultats mais reste inadmissible au vu des dégradations constatées. Des individus brutaux issus d'un courant hostile au vote et à la démocratie représentative ont fait irruption après le dépouillement. — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) April 11, 2022

Le personnel de la mairie, qui était présent au moment de l’intrusion, s’est réfugié et enfermé dans une pièce à l’étage, indique Le Progrès. Intervenus sur place, les policiers ont également été ciblés par des tirs de mortiers et des jets de projectiles et ont riposté avec des grenades lacrymogènes pour repousser les manifestants vers le Jardin des plantes.

Un incident jugé « inadmissible au vu des dégradations constatées » par Grégory Doucet, le maire de la Ville. « Des individus brutaux issus d’un courant hostile au vote et à la démocratie représentative ont fait irruption après le dépouillement », a déploré l’élu sur son compte Twitter.