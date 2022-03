Présidentielle 2022 : pour Jean Castex, il est « nécessaire » qu’Emmanuel Macron soit réélu

« Je veux témoigner devant nos concitoyens combien il me semble nécessaire qu’ils puissent lui (Emmanuel Macron) donner le mandat pour poursuivre sa mission dans le contexte que nous connaissons. » Telle est la déclaration faite par le Premier ministre Jean Castex, lundi soir, sur le plateau du 20 heures de TF1, où il était invité.

Jean Castex appelle donc à voter à nouveau en faveur du président de la République et a par ailleurs affirmé que ce dernier mettra en place la réforme des retraites « le plus rapidement possible » s’il est réélu.