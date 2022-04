Présidentielle 2022 : près de 500 artistes appellent à voter Macron au second tour

Après les sportifs, les représentants du monde de la culture se liguent contre le Rassemblement National (RN) et appellent à voter Emmanuel Macron au second tour de l’élection présidentielle le 24 avril prochain. Artistes, comédiens, réalisateurs, écrivains, ils sont près de 500 à avoir signé une tribune ce vendredi. Yannick Noah, Clara Luciani, Gilles Lellouche, Marc Levy, Black M ou encore Pierre Arditi font partie des nombreux artistes qui s’engagent en faveur du président sortant.



La tribune :



“Sans illusions, sans hésitations et sans trembler, votons le 24 avril

Le 10 avril dernier, l’extrême droite, pour la troisième fois de l’histoire de la Ve République, est au second tour de l’élection présidentielle, aux portes du pouvoir. Jamais elle n’a été aussi près de l’emporter.



Aujourd’hui, ce que l’on appelait autrefois le front républicain se fissure. Nous en sommes consternés.

Actrices et acteurs du monde de la culture, du spectacle vivant, nous avons parfois eu des divergences, des oppositions, des désaccords profonds avec le pouvoir en place. Nous avons parfois eu des déceptions aussi, des colères, des rages même. Mais si, pour certains d’entre nous, l’issue de ce premier tour n’a pas été celle espérée, si, pour certains d’entre nous, la méfiance demeure ; il n’y a pour nous, aujourd’hui, aucune hésitation, aucun doute, aucun flottement. Nous ne mettons pas sur le même plan la démocratie et le populisme. Nous ne nous laisserons jamais aller à renvoyer dos à dos un gouvernement démocratique et le Rassemblement national.



— Rien dans le programme de Marine Le Pen ne nous rapproche de l’histoire de la France résistante, humaniste, généreuse et ouverte sur le monde.

— Rien ne relie Marine Le Pen à la France de Villon, de Beaumarchais, de Voltaire, de Hugo ou de Camus.

— Rien dans son projet et ses déclarations passées ou présentes n’indique qu’elle a conscience de l’urgence climatique et environnementale (quasi-suppression des énergies renouvelables)

— Rien, dans ses habitudes et ses choix de vie, ne la rapproche des plus modestes autrement que par le cynisme de paroles politiciennes.

— Rien ne nous rassure sur l’idéologie qui l’anime encore, derrière le discours policé.

— Rien ne nous dit comment elle se dégagera de ses obligations envers Poutine, lequel Poutine, elle donnait en exemple de chef d’État, vantant sa gouvernance idéale, il y a encore quelques semaines.

Demain, nous n’osons imaginer ce que deviendrait la culture au sein de notre pays si c’était elle que le suffrage désignait.

Nous ne pouvons imaginer, à la tête de la France, une candidate dont le programme reste celui de la xénophobie et du repli sur soi, une candidate qui a fait alliance avec des puissances totalitaires et bellicistes.



Nous ne pouvons imaginer ce que signifierait, pour l’Europe et pour le monde, ce signe terrible.

Nous ne pouvons imaginer le sentiment du peuple ukrainien envahi, bombardé et massacré, lorsqu’il découvrira que nous avons élu une complice du chef du Kremlin à la tête de notre pays. Rappelons à ce sujet, à ceux qui font le pari d’une cohabitation à suivre, que même si celle-ci advenait, Marine Le Pen resterait, en tout état de cause, chef des armées. À ce titre, il lui appartiendra directement de gérer la position de la France dans le conflit en Ukraine. Nous ne pouvons imaginer que la France, pays des lumières et de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, porte au pouvoir une présidente dont les amitiés revendiquées avec les pires dictateurs en exercice seraient notre honte et notre déshonneur.

POUR TOUTES CES RAISONS, ET CONSCIENTS DE NOTRE DEVOIR CITOYEN, NOUS VOTERONS SANS AUCUNE HÉSITATION POUR EMMANUEL MACRON LE 24 AVRIL PROCHAIN ;

SANS ILLUSIONS, SANS HÉSITATIONS ET SANS TREMBLER.”

