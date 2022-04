Présidentielle 2022 : tout savoir sur le débat du 20 avril entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen

En tête des votes à l’issue du premier tour de l’élection présidentielle, Emmanuel Macron, l’actuel président de la République, et Marine Le Pen, la candidate de l’extrême droite du Rassemblement National, s’affronteront pendant pendant plus de deux heures au cours d’un débat télévisé, diffusé sur TF1 et France 2, le mercredi 20 avril, à 21h.

Les débats, qui seront animés par des journalistes des deux chaînes, à savoir Gilles Bouleau côté TF1 et Léa Salamé côté France 2, feront office de seule et unique confrontation de la compagne présidentielle entre les deux candidats.

Un sondage effectué par Ipsos – Sopra Steria, représentant les intentions de vote des Français, indique qu’Emmanuel Macron fait figure de favori pour la victoire finale avec 54% contre 46% pour sa rivale. En 2017, les deux personnalités politiques s’étaient déjà affrontées au second tour et Emmanuel Macron s’était plus largement imposé, avec 66,1% des voix contre 33,9% pour Marine Le Pen.