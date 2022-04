Présidentielle 2022 : une manifestation organisée contre Emmanuel Macron et Marine Le Pen à Grenoble

Plusieurs collectifs de lutte pour les droits sociaux et des organisations syndicales se joignent pour lancer un appel à la manifestation le samedi 16 avril, dans le centre-ville de Grenoble, afin de défendre « les acquis sociaux » et « l’avenir », tout en exprimant leur mécontentement de voir le second tour de l’élection présidentielle opposer Emmanuel Macron à Marine Le Pen.