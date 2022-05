Présidentielle : le programme de la cérémonie d’investiture d’Emmanuel Macron

À partir de 11h ce samedi, Emmanuel Macron va connaître sa deuxième journée d’investiture à Paris. Le programme complet de la cérémonie a été dévoilé par l’Élysée.



Dès 10h, les premiers invités arrivent par la Cour d’Honneur de l’Élysée. Au total, au moins 450 invités sont conviés pour cette investiture, dont Nicolas Sarkozy, François Hollande ou encore Edouard Philippe. Jusqu’au début de la cérémonie, les hautes autorités civiles et militaires se rendent également sur les lieux. Tout comme le général d’armée Benoît Puga, le président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius, le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand, le président du Sénat Gérard Larcher et le Premier ministre Jean Castex.



Dès 11h, la cérémonie peut commencer. Emmanuel Macron doit faire son apparition dans la salle des fêtes de l’Élysée. Laurent Fabius doit proclamer les résultats officiels de l’élection présidentielle. Le général d’armée Benoît Puga remettra le grand collier de Grand Maître de l’Ordre national de la Légion d’Honneur à Emmanuel Macron. Quelques minutes plus tard, ce sera l’heure de la phrase protocolaire. Le président devra ensuite signer le procès-verbal de son investiture. Emmanuel Macron prononcera ensuite un discours.



Aux alentours de 12h, le président se rendra dans le jardin de l’Élysée et écoutera les 21 coups de canon tirés depuis l’hôtel des Invalides. Pour clôturer la cérémonie, le chef de l’État passera en revue les troupes.