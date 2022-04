Présidentielles 2022 : Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour

Les résultats du premier tour de l’élection présidentielle sont tombés ce dimanche soir. Selon les premières estimations, l’affiche du second tour sera vraisemblablement la même qu’en 2017, puisque le président sortant, Emmanuel Macron (28,1%) et la candidate du Rassemblement National (RN) Marine Le Pen (23,3%) auraient recueilli le plus grand nombre de voix.



Les estimations complètes de ce premier tour :



Emmanuel Macron : 28,1%

Marine Le Pen : 23,3%



Jean-Luc Mélenchon : 20,1%

Éric Zemmour : 7,2%

Valérie Pécresse : 5%

Yannick Jadot : 4,4%

Jean Lassalle : 3,3%

Fabien Roussel : 2,7%

Nicolas Dupont-Aignan : 2,3%

Anne Hidalgo : 2,1%

Nathalie Arthaud : 0,8%

Philippe Poutou : 0,7%

🗳🇫🇷 #Élections2022 l Dès à présent, retrouvez les résultats du 1er tour de l'#electionpresidentielle2022. — Ministère de l'Intérieur 🇫🇷🇪🇺 (@Interieur_Gouv) April 10, 2022

Plus d’informations à suivre…