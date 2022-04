Présidentielles 2022 : tout savoir avant d’aller voter ce dimanche

Le premier tour de l’élection présidentielle se déroule ce dimanche 10 avril en France. Horaires, protocole, carte d’électeur, procuration, résultats… Éléments de réponse à toutes les questions que vous vous posez encore avant le début du premier tour.



Horaires



Le scrutin se déroule de 8h à 18h,19h ou 20h selon les différents arrêtés préfectoraux. Généralement, dans les grandes villes, les bureaux de vote sont ouverts jusqu’à 20h.



Carte d’électeur et protocole sanitaire



Préalablement inscrits sur les listes électorales, les Français disposent d’un bureau de vote affilié. L’adresse du lieu est indiquée sur la carte électorale. Si vous avez égaré votre carte, vous pouvez retrouver votre bureau de vote ici. Il est également possible de voter même si vous n’avez pas votre carte électorale. En revanche, son absence entraîne de longues et contraignantes vérifications portant sur le lieu de vote de l’électeur. Par ailleurs, une pièce d’identité est indispensable lors de votre déplacement sur le lieu de vote.



Lorsque vous vous êtes enregistré, vous pourrez prendre une enveloppe et un bulletin de chaque candidat (il y en a 12) pour assurer la confidentialité du scrutin. Vous pouvez à présent choisir dans l’isoloir, avant de glisser l’enveloppe dans l’urne. À noter que le port du masque n’est pas obligatoire pour le premier tour. Il est toutefois fortement recommandé.



Procuration



Pour une raison ou pour une autre, si vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre dans votre bureau de vote, sachez que vous pouvez voter par un intermédiaire. Deux étapes sont nécessaires :

– faire une pré-demande sur le site Internet

– se rendre dans une gendarmerie, un commissariat ou le consulat pour la faire valider

Le gouvernement précise qu‘”à ce stade, aucune disposition du code électoral ne fixe de date limite pour l’établissement des procurations de vote. Les procurations peuvent être établies à tout moment”.



Résultats



À partir de dimanche matin, les chaînes de télévision ouvriront des éditions spéciales pour commenter les premières estimations et les chiffres de l’abstention. Elles finiront ensuite par dévoiler les résultats de ce premier tour avant de commenter leurs conséquences. À noter que les premières estimations officielles seront publiées dès 20 heures. Les résultats complets seront dévoilés plus tard dans la soirée.