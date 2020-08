Primoz Roglic est le nouveau leader du Critérium du Dauphiné !

Le cycliste slovène de l’équipe Jumbo-Visma s’est imposé haut la main lors de la 2e étape, la plus courte de cette édition 2020 du Critérium, avec 135 kilomètres entre Vienne et le col de Porte.



Neuvième du général à l’issue de la première étape, Roglic va endosser le nouveau maillot de leader. Il succède à Wout Van Aert qui avait remporté l’étape précédente mercredi. Avec une arrivée au col de Porte, le Slovène a surclassé ses rivaux dans le final de cette seconde étape avec un col hors catégorie (17,5 km à 6,2 % de moyenne).



Thibaut Pinot fini deuxième et concède un écart de 8 secondes sur le vainqueur du jour, tout comme Buchmann et Martin. Le groupe de Bernal, avec Landa, Porte, Quintana, Lopez et Martinez, est juste derrière à dix secondes. Les écarts ne sont pas énormes entre tous les favoris, mais Roglic a frappé un grand coup, personne n’a pu le suivre.