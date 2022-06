Printemps de Pérouges : lancement du festival ce mardi 28 juin

Cette année, le Printemps de Pérouges fête ses 25 ans ! Le festival a lieu du 28 juin au 3 juillet 2022 au Polo-club de Saint-Vulbas (Ain).



Pour cette édition 2022, il accueille des artistes de toutes les générations grâce à une programmation riche et variée. Retrouvez le temps d’un concert en plein air Deep Purple, Sting, Kiss, Vianney, Grand Corps Malade, Francis Cabrel, Tayc et Eva.



C’est le groupe de rock britannique, Deep Purple, qui donne le coup d’envoi du festival.



Il reste encore quelques places. Rendez-vous sur la billetterie en ligne.



Voici la programmation complète :

– Deep Purple : 28 juin.

– Sting : 29 juin.

– Kiss : 30 juin.

– Grand Corps Malade et Vianney : 1er juillet.

– Francis Cabrel : 2 juillet.

– Eva et Tayc : 3 juillet.