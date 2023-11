Prissé : un motard de 15 ans succombe à ses blessures après un accident de la route

D’après les informations de nos confrères du Journal de Saône-et-Loire, un jeune adolescent de 15 ans qui avait eu un accident de moto après avoir percuté un véhicule ce samedi à Prissén a succombé à ses blessures. Le jeune homme originaire de Chevagny-les-Chevrières avait été secouru en urgence absolue avec notamment l’intervention du Smur et des sapeurs-pompiers et avait été héliporté au centre hospitalier universitaire de Dijon. Les forces de l’ordre ont de leur côté ouvert une enquête pour tenter de faire la lumière sur ce qu’il s’est passé et ce qui a amené à la mort dramatique du garçon.