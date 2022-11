Prix Citoyens du patrimoine : un appel à candidatures pour l’édition 2023

La Ville de Lyon lance un nouvel appel à candidatures pour l’édition 2023 du Prix Citoyens du patrimoine qui a pour objectif de récompenser des initiatives originales de particuliers d’associations, de conseils de quartier, de fondations, ou encore d’entreprises œuvrant pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine lyonnais.



Ce prix vient donc soutenir des engagements remarquables et récompenser les actions locales, que ce soit une restauration, des recherches historiques, la diffusion de connaissances ou la mise en valeur d’un savoir-faire… autour des trésors de l’histoire de Lyon.



La date limite de remise des candidatures est fixée au 13 janvier 2023 à 12h

L’originalité du projet, l’innovation dans les pratiques de restauration, de conservation ou de mise en valeur (utilisation de nouveaux outils, du numérique, création d’événements, prise en compte des différents publics…) seront primordiales pour attirer l’attention du jury.

La dimension participative, citoyenne et solidaire du projet sera prise en compte, ainsi que le souci de sensibiliser le grand public. Enfin, l’attention portée aux partenariats avec d’autres distinguera les candidats.



Le prix Citoyens du patrimoine « Annie & Régis Neyret » est doté d’une enveloppe comprise entre 5 000 € et 10 000 €. Le jury se réserve le droit d’attribuer un ou plusieurs prix et d’en fixer les valeurs numéraires associées dans le respect de l’enveloppe dédiée