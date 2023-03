Prix Littéraire Lucette Desvignes : les auteurs de nouvelles ont jusqu’au 31 mai pour rendre leur copie

La Ville de Chalon a décidé de reconduire l’organisation du Prix Littéraire Lucette Desvignes.



Les candidates devront, écrire une nouvelle en s’inspirant, tout ou partie, d’un extrait d’une œuvre. « Semaine après semaine, le phénomène se répétait ; je dirais même volontiers qu’il se prolongeait car on m’en parlait sans cesse… »

Pour 2023, cet extrait de « Opération croque-monsieur et autres humoresques », recueil de nouvelles rédigé par Lucette Desvignes, devra être utilisé en totalité ou en partie par les candidats. Ce concours est doté par la Ville d’une somme de 2 000 € : 1 000 € remis au premier prix et 1 000 € répartis entre les nouvelles qui seront signalées par le jury comme présentant un attrait particulier.



Le jury est présidé par Lucette Desvignes. Il désignera en toute indépendance les lauréats des prix parmi les œuvres qui lui auront été soumises, et il se réserve aussi le droit de ne pas décerner de prix ou de le partager entre plusieurs lauréats. Les décisions seront sans appel.