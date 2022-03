Pro B : l’Elan Chalon affronte Boulazac pour retrouver sa place de co-leader

L’Elan Chalon (2e) accueille Boulazac (15e) au Colisée ce samedi soir (20h, à suivre en direct et en intégralité sur Tonic Radio Chalon) à l’occasion de la 23e journée de Pro B. Après la défaite de Saint-Chamond, ce vendredi face à Aix-Maurienne, les coéquipiers d’Antoine Eito ont la possibilité de revenir à hauteur du leader du championnat.



À noter qu’à l’aller, Boulazac avait infligé une cinglante défaite aux Chalonnais (85-68). Sebastian Machowski sera privé de Mickaël Gelabale et de Babacar Niasse. Mathis Dossou-Yovo et Desi Washington devraient pouvoir tenir leur place.