Pro B : l’Elan Chalon arrache une victoire importante à Saint-Vallier

Après le match référence à domicile contre Boulazac (victoire 87 à 73), l’Elan Chalon a souffert, mais est finalement venu à bout de Saint-Vallier (83-81) ce vendredi soir dans le cadre de la 3e journée de Pro B. Un tir à trois points de Luka Lapornik (23 points et 2 passes décisives) à quatre dixièmes du buzzer a permis aux hommes de Savo Vucevic d’obtenir un succès important.



Mention spéciale pour Mattias Markusson (16 points et 6 rebonds) qui réalise sa meilleure performance cette saison. Antoine Eito aura également grandement contribué à la victoire des Bourguignons avec 19 points, 8 passes décisives et 6 rebonds. Place désormais à la Leaders Cup Pro B avec le quart de finale retour face à Angers ce mardi (17h) à la salle Jean Bouin. Les Chalonnais devront l’emporter d’au moins six points pour accéder aux demi-finales.

𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 !!!



⚔️ St Vallier 81-83 Elan Chalon



📊 Lapornik 23, Eïto 19, Markusson 16, Gelabale 6, Gaudoux 5, Bouquet 5, Gbetkom 5, Raharimanantoanina 4



📸 Charlotte Geoffray#RougeEtBlanc pic.twitter.com/jsSsgyAwah — Elan Chalon (@ELANCHALON) October 28, 2022