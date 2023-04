Pro B : l’Elan Chalon déroule contre Saint-Chamond

Privés d’Antonio Jordano (malade) et de Mickaël Gelabale (out jusqu’à la fin de la saison après son AVC), les joueurs de Savo Vucevic ont livré une de leurs meilleures prestations de la saison, ce samedi soir au Colisée, contre Saint-Chamond. Une large victoire (98-79) nette et sans bavure, dans cette 32e journée, qui permet toujours à l’Elan Chalon de croire à une première place et une montée directe dans l’élite.



Emmenés par un Kevin Harley de gala (22 points dont 13 dans le 1er quart-temps, 11 rebonds et 5 passes décisives pour 25 d’évaluation), les Chalonnais ont rapidement pris le large en menant jusqu’à 27-6 en début de match. Jusqu’à la pause, les Bourguignons maintiennent une avance confortable et rentrent aux vestiaires avec 14 points d’avance (50-36).



Au retour des vestiaires, scénario similaire. Chalon-sur-Saône est dans la gestion avant de mettre un coup d’accélérateur en fin de 3e quart-temps avec un écart de points qui montera jusqu’à +25. Un écart que les Chalonnais maintiendront globalement jusqu’à la fin du match.



Mention spéciale pour Mattias Markusson (10 points, 12 rebonds et 2 contres et 3 interceptions) et Kenny Baptiste (18 points, 6 rebonds et 3 passes décisives) qui terminent eux aussi avec 25 d’évaluation. La nouvelle recrue américaine Supreme Hannah a également parfaitement réussi ses débuts (11 points, 4 passes décisives et 2 rebonds).



VICTOIREEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!



⚔️ Elan Chalon 98 – 79 St Chamond



📊 Harley 22, Baptiste 18, Eïto 13, Hannah 11, Bouquet 11, Markusson 10, Gaudoux 9, George 3, Lapornik 1



📸 Charlotte Geoffray#RougeEtBlanc pic.twitter.com/609zLUofiM — Elan Chalon (@ELANCHALON) April 29, 2023