Pro B : l’Elan Chalon fait tomber Denain-Voltaire au Colisée

Leader invaincu depuis le début de la saison, Denain-Voltaire a chuté ce samedi soir au Colisée face à une excellente formation de l’Elan Chalon (80-67). Après quatre journées de championnat, les Chalonnais comptent désormais trois victoires et une défaite.



Et pourtant, les Chalonnais étaient menés à la mi-temps (37-39) dans un match particulièrement serré avant le début de la seconde période. Mais au retour des vestiaires, les joueurs de Savo Vucevic réalisent un troisième quart-temps de haut niveau (28-14) et prennent le large avant le début du quatrième quart-temps (65-53).



Un écart que les Bourguignons conserveront jusqu’au terme de la rencontre sans vraiment trembler. Le duo Luka Lapornik (24 points, 3 rebonds et 1 passe décisive) – Lionel Gaudoux (18 points, 7 rebonds et 1 passe décisive) aura fait mal aux Nordistes dans cette rencontre.

⚔️ Elan Chalon 80-67 Denain



📊 Lapornik 24, Gaudoux 18, Bouquet 9, Eïto 8, Markusson 8, Gelabale 6, Gbetkom 4, Raharimanantoanina 3



📸 Charlotte Geoffray#RougeEtBlanc pic.twitter.com/tHBXBA61yZ — Elan Chalon (@ELANCHALON) November 5, 2022