Pro B : l’Elan Chalon reçoit Nantes pour sa dernière de la saison régulière au Colisée

L’Elan Chalon (7e) reçoit Nantes (15e) ce samedi soir (20h) au Colisée dans le cadre de la 33e et avant-dernière journée de la saison régulière en Pro B. Les Chalonnais restent sur neuf défaites sur leurs 11 dernières sorties. La dynamique est catastrophique avant d’aborder les play-offs pour l’accession en Betclic Elite.



Pour la dernière rencontre de la saison régulière à domicile, les Bourguignons ont besoin de retrouver de la confiance. Une confiance qu’ils ont perdu depuis maintenant plusieurs semaines. Seul point positif, les play-offs permettront de remettre les compteurs à zéro et de débuter une nouvelle saison.



Mais pour aborder ces phases finales de la meilleure manière, les joueurs de Maxime Pacquaut seraient bien inspirés de remporter les deux dernières rencontres de championnat. Nantes joue encore son maintien en Pro B, ce ne sera donc pas un match facile pour les coéquipiers d’Antoine Eito. La rencontre de l’Elan Chalon contre Nantes sera à suivre ce samedi soir en direct et en intégralité sur Tonic Radio Chalon (91.1) dès 20h.