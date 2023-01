Pro B : l’Elan Chalon reprend sa marche en avant contre Antibes

Défait avant l’intersaison face à l’Alliance Sport Alsace (86-75), l’Elan Chalon a parfaitement réagi ce mardi soir en s’imposant à domicile contre Antibes (86-79) lors de la 14e journée de Pro B. Les Bourguignons conservent leur seconde place au classement à égalité de point avec Boulazac et Vichy-Clermont. Ils restent sur six victoires sur leurs sept derniers matchs.



Mais que ce fut dur… Dans une rencontre particulièrement hachée par les coups de sifflet, les joueurs de Savo Vucevic ont souvent manqué d’inspiration face à une solide défense antiboise. En première période, le secteur intérieur a connu de grosses difficultés en se heurtant à un adversaire agressif, à l’image de Temidayo Yussuf (meilleur marqueur du match avec 21 points).



Mais comme souvent, pour se sortir de ces matchs pièges, Chalon-sur-Saône a pu compter sur une belle réussite à 3 points (54,2%) et sur ses cadres. Damien Bouquet (18 points et 6 rebonds), Mickaël Gelabale (15 points et 4 rebonds), Luka Lapornik (15 points) et Antoine Eito (11 points et 6 passes décisives) ont grandement contribué à la victoire chalonnaise, avec notamment un shoot à trois points décisif de ce dernier à 1’10” de la fin du match pour donner 5 points d’avance à l’équipe. A noter que Tayler Persons a réussi son retour avec 17 points, 5 passes décisives et 3 rebonds. Le meneur américain était de retour après une longue blessure.



Les Chalonnais se déplaceront sur le parquet de La Rochelle ce vendredi (20h), avant de recevoir Evreux le 21 janvier prochain au Colisée (20h).

VICTOIIIIIIIREEEEEEEEEE !!!!



▪️▪️▪️▪️



⚔️ Elan Chalon 86 – 79 Antibes



📊 Bouquet 18, Persons 17, Lapornik 15, Gelabale 15, Eïto 11, George 5, Baptiste 2, Markusson 2, Gaudoux 1



📸 Charlotte Geoffray#RougeEtBlanc pic.twitter.com/lvuHEv86XR — Elan Chalon (@ELANCHALON) January 10, 2023