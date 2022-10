Pro B : L’Elan Chalon s’impose avec la manière contre Boulazac

Après deux défaites consécutives en l’espace d’une semaine hors de ses bases, l’Elan Chalon a parfaitement réagi ce samedi soir au Colisée en dominant Boulazac (87-73) à l’occasion de la 2e journée de Pro B. Un match abouti de la part du collectif chalonnais, qui devrait servir de base et de référence à Savo Vucevic pour la suite de la saison.



Et pourtant, l’entame de match a été difficile (3-10). Mais les coéquipiers d’Antoine Eito (12 points, 8 passes décisives et 4 rebonds) ont rapidement repris le fil de la rencontre pour finir en tête à la fin du premier quart-temps (23-21). Sous l’impulsion d’un Kevin Harley stratosphérique en première mi-temps (14 points, 2 passes décisives), les Bourguignons continuent de scorer avant la pause et virent toujours en tête à la fin du deuxième quart-temps (48-40).

Les stats de la rencontre 📊 pic.twitter.com/yiAAB0QwKM — Elan Chalon (@ELANCHALON) October 22, 2022

Au retour des vestiaires, les joueurs de Savo Vucevic haussent le rythme du match et tiennent Boulazac à distance, notamment grâce à l’apport de Lionel Gaudoux (21 points, 6 rebonds) et du jeune espoir suisse Kyshawn George, 18 ans, auteur de 14 points (record en professionnel). Les Boulazacois sont dépassés et ne reviendront pas. Une victoire logique pour l’Elan. Seul bémol de cette belle soirée : la sortie sur blessure de Kevin Harley à la fin du deuxième quart-temps.

MVP !!! @GdxL13



📊 21 PTS I 6 RBDS I 82% TIRS I 1/1 3PTS I 20 EVAL' pic.twitter.com/aiVD2SP7jK — Elan Chalon (@ELANCHALON) October 22, 2022