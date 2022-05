Pro B : l’Elan Chalon s’incline à Nancy et affrontera Blois en playoffs

L’Elan Chalon a enchaîné une 4e défaite de rang en championnat ce vendredi soir sur le parquet de Nancy (76-56) à l’occasion de la 34e et dernière journée de Pro B. Les Chalonnais terminent la saison régulière à la 7e place et affronteront Blois (4e) en quart de finale des playoffs. De son côté, Nancy est champion et accédera directement à la Betclic Elite la saison prochaine.



Le programme des quarts de finale des playoffs pour l’accession à l’élite :



Saint-Chamond (2e) – Alliance Sport Alsace (9e)

Saint-Quentin (3e) – Vichy-Clermont (8e)

Ada Blois (4e) – Elan Chalon (7e)

Evreux (5e) – Antibes (6e)



Les Bourguignons se déplaceront à Blois vendredi prochain (20h) pour la première manche, avant le match retour prévu le lundi 23 mai (20h) au Colisée.