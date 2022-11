Pro B : l’Elan Chalon surpris à domicile par Orléans

Invaincu à domicile depuis le début de la saison (3 victoires en 3 matchs), l’Elan Chalon s’est incliné ce mardi soir au Colisée (62-63) contre Orléans lors de la 7e journée de Pro B. Une défaite qui intervient avant deux déplacements périlleux à Lille (2 décembre) et à Saint-Chamond (9 décembre). Les Bourguignons présentent désormais un bilan de 4 victoires et 3 défaites en championnat.



L’OLB a gâché la fête. Alors que les Chalonnais auraient pu enregistrer une nouvelle victoire à domicile et valider un bon début de saison, la formation de Germain Castano est venue jouer un vilain tour à l’Elan. Pourtant auteurs d’un début de match parfait (17-0) et d’un bon premier quart-temps dans l’ensemble (23-12), les Bourguignons ont déjoué dans le deuxième quart-temps.



Pertes de balle, problèmes défensifs ou encore manque de réussite aux tirs, les Chalonnais ont également balbutié leur basket en seconde période et Orléans en a profité pour s’imposer.

⚔️ Elan Chalon 62 – 63 Orléans



📊 Eïto 14, Gaudoux 11, Lapornik 9, Markusson 8, Gelabale 8, Bouquet 7, Harley 3, Robinson 2



📸 Charlotte Geoffray#RougeEtBlanc pic.twitter.com/Bm8U1rwizZ — Elan Chalon (@ELANCHALON) November 29, 2022