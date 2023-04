Pro B : l’Elan rejoint Saint-Quentin en tête

On y croit !!! Victoire à Nantes et défaite de St Quentin à St Chamond, la course à la première place est toujours en route !!!



Rendez-vous Samedi 29 avril au Colisée !!!



🎟️ https://t.co/33wEPd1Di6#RougeEtBlanc #fierdetrechalonnais pic.twitter.com/MSvx9sv6g0