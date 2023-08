Pro D2 : Provence Rugby confirme à domicile contre Agen

Après sa victoire inaugurale face à Dax la semaine dernière (16-44), Provence Rugby a signé un deuxième succès en autant de rencontres ce vendredi soir contre Agen lors de la 2e journée du championnat de Pro D2.



Les Provençaux empochent également le point de bonus offensif pour la deuxième fois de la saison et sont désormais seul en tête du classement avec 10 points. De quoi envoyer un message fort à la concurrence et renforcer l’ambition d’une montée en Top 14.



Les quatre essais des joueurs de Mauricio Reggiardo ont été inscrits par Guillaume Piazzoli (15′), Adrien Lapègue (55′), Jimmy Gopperth (63′) et Clément Chartier (74′). Provence Rugby recevra Nevers vendredi prochain (21h) lors de la 3e journée.

🔴 SCORE FINAL | Pour leur première de la saison à domicile, les Noirs signent un large succès devant Agen. Bonus offensif ! pic.twitter.com/guV9T1o9TH — Provence Rugby ⚫️🏉 (@ProvenceRugby) August 25, 2023