Projet culturel, journées du patrimoine, programmation : la Halle Tony Garnier fait sa rentrée

La Halle Tony Garnier a fait sa rentrée, ce lundi. Munie d’une nouvelle identité visuelle, la présidente Nathalie Perrin-Gilbert, ainsi que le directeur général, Thierry Pilat, ont présenté la saison à venir.

Nouvelle identité visuelle, nouveau site web, nouveau logo, nouvelle programmation. La Halle Tony Garnier fait peau neuve en cette rentrée 2022. Les concerts, festivals et autres évènements culturels font leur retour pour une nouvelle saison. Cette dernière est marquée par un nouveau projet culturel, dont l’un des enjeux est l’attractivité et la reconquête des publics (après presque trois années perturbées par la pandémie).

Ce nouveau projet culturel, se décline en trois axes : outre un lieu de diffusion de concerts, la Halle entend devenir un lieu de “coopérations artistiques” avec d’autres acteurs culturels lyonnais et se veut un “lieu de vie” qui appartient à tous les habitants. Pour la présidente Nathalie Perrin-Gilbert, il faut faire de la Halle Tony Garnier “un lieu à vivre, où on ne parle plus compétition mais coopération”, insiste-t-elle. La direction fait d’ailleurs le choix de partenariats avec des acteurs culturels locaux et régionaux dans la co-production d’événements.

Cette coopération se retrouve par exemple dans le projet “Flux”, que l’on retrouvera lors des Journées européennes du patrimoine, les 17 et 18 septembre prochain. Lors de cet événement, la Halle ouvre ses portes pour des festivités tout au long du week-end (de 10 à 19 h). Les détails avec Thierry Pilat, le directeur général.

Le directeur général de la Halle Tony Garnier, Thierry Pilat, au sujet des journées du Patrimoine.

Le Festival Lumière, Clara Luciani, Damso, Dadju… au programme

Une exposition photo, des conférences, ou encore un forum des acteurs culturels regroupant 15 salles de concerts de l’agglomération, sont également au programme. Les inscriptions se font sur le tout nouveau site internet de La Halle Tony Garnier. L’entrée est gratuite.

Après deux années marquées par la pandémie, et une saison 2021-2022 encore troublée, cette nouvelle saison marque aussi le retour des artistes, au sein de ce lieu emblématique de Lyon. Ce jeudi 8 et vendredi 9 septembre, ce sont Vitaa et Slimane qui ouvriront le bal des concerts. De nombreux autres rendez-vous sont programmés tout au long de l’année, comme par exemple :