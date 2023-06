Projet Tirelire : du matériel médical pour l’Ukraine

La Pharmacie Humanitaire Internationale et l’association Kalyna Ukraine se sont unies afin de porter secours à l’Ukraine en récoltant des dons. Ainsi, ensemble, ils ont créé l’opération Tirelire.



Le projet Tirelire est une opération dans les pharmacies d’Isère et du Rhône, jusqu’au 30 juin. L’argent collecté sera destiné à financer de l’aide humanitaire globale, comprenant du matériel médical ou autre matériel dont les hôpitaux ukrainiens pourraient avoir besoin, et financer des projets en fonction des besoins.



L’association Kalyna a été créée en 2022 et comprend deux missions principales ; le convoi humanitaire de matériel médical en Ukraine et accueillir les réfugiés pour une aide alimentaire et matérielle.