Prolongations de Renard et Caqueret, opération “reconquête”, avenir de Bosz… Ce qu’il faut retenir de la conf. de l’OL

En marge des prolongations de contrat de Maxence Caqueret et de la capitaine de l’équipe féminine Wendie Renard jusqu’en 2026, Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou se sont exprimés sur les dossiers chauds du moment.

🎙 @JM_Aulas "C'est un privilège d'être assis entre la meilleure joueuse du Monde et le meilleur espoir mondial" pic.twitter.com/ezpXUDNrM2 — Olympique Lyonnais (@OL) May 11, 2022

Jean-Michel Aulas : « La prolongation de Maxence Caqueret est le point de départ d’une stratégie nouvelle pour l’OL. Quoi de plus convaincant que de montrer que les meilleurs talents actuels et potentiels s’engagent sur le long terme ? (…) C’est un message clair. Maxence joue le rôle de détonateur de cette nouvelle politique. (…) Nous avons certainement commis des erreurs, certains sont aussi très durs avec nous car l’institution dans son ensemble se porte bien. (…) Nous n’avons pas tout raté cette saison : nous sommes toujours dans les 20 premiers clubs européens. (…) Cela a aussi été une saison pleine d’aléas. On n’occulte pas nos responsabilités et on réfléchit à la manière de se relancer le plus rapidement possible. Comme avec les féminines cette année, on va proposer une reconquête comme projet pour notre équipe masculine la saison prochaine. (…) Avec nos fans, il faut trouver une relation crédible et de confiance. On sent qu’il y a une envie de participer au renouveau de l’OL. C’est clair, on veut privilégier l’ADN de l’OL. (…) Je vais rester avec l’émergence de partenaires complémentaires qui vont nous aider. Concernant l’entraîneur, je pense que ce serait une erreur de décider de changer mais on attendra la confirmation des nouveaux partenaires. (…) Concernant l’effectif, il y aura des départs et des arrivées et des prises de risques significatives. (…) Lacazette ? S’il faut faire des compromis pour parvenir à le faire revenir, on le fera.”

#Ponsot :"On continuera jusqu'au bout de discuter avec Lacazette."@JM_Aulas :"s'il faut faire des compromis pour l'avoir, on le fera" pic.twitter.com/RAoyfpqBkC — OL+ (@OL__Plus) May 11, 2022

Vincent Ponsot (directeur du football) : “On estime qu’on termine un cycle de trois saisons qui n’est pas satisfaisant et nous en sommes les premiers affectés. Pour le futur, un des critères fondamental est de retrouver l’attachement au club. L’état d’esprit sera un critère fondamental mais pas suffisant, il faut aussi le talent”.

Bruno Cheyrou (patron de la cellule recrutement) : “Il y a une bonne osmose de travail au sein du club. Le recrutement consiste à recréer un effectif équilibré. On a insisté sur l’ADN OL, l’état d’esprit et la culture de la gagne. On veut s’appuyer sur cette force du centre de formation, on est l’un des rares clubs en Europe à avoir la capacité de former et de donner de la place aux jeunes.”

Maxence #Caqueret : "Aucun club ne pourrait me donner plus de joie que de gagner avec l'OL" — ⭐⭐ Julien Huët (@JulienHuet) May 11, 2022