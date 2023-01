Protestation contre la réforme des retraites : Olivier Véran espère éviter un “blocage du pays”

Alors qu’une forte mobilisation est attendue ce jeudi 19 janvier dans toute la France dans le but de protester contre la réforme des retraites, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran s’est exprimé ce mercredi et espère que cette manifestation ne va pas engendrer un “blocage du pays” selon ses mots. Au total plus de 10 000 policiers devraient être mobilisés pour encadrer ce mouvement social.