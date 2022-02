Provence-Alpes-Côte d’Azur : plus de 350 offres d’emploi dans les banques

L’Ecole supérieure de la banque (ESBanque) va mettre en place deux jobs dating à distance pour proposer plus de 350 postes en alternance ouverts dans les établissements bancaires partenaires de Sud-Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Les candidats possédant un niveau de Bac à Bac +5 sont concernés par ces offres d’emploi qui concernent la période de mars à octobre 2022. Les jobs dating auront lieu les 2 et 3 mars prochains et le 6 avril.



L’ESBanque est notamment implantée à Avignon et Marseille, mais aussi à Nice, Toulon, Draguignan, Corte, Gap ou encore Sainte-Tulle.



Plus d’informations à retrouver ici.