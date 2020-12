PSG – OL ( 0-1 ) : les tops et flops

L’OL s’est imposé à Paris (1-0) à l’occasion de la 14ème journée de L1. Nos tops et flops :

Les tops :

-L’OL n’avait plus gagné en championnat au Parc des Princes depuis octobre 2007 (2-3). Lyon a mis un terme à une série de douze matchs sans succès (10 défaites, 2 nuls) et frappé un grand coup tant mathématiquement que psychologiquement. L’OL est désormais co-leader de la L1, seulement devancé à la différence de buts par Lille.

-Pendant 35 minutes, Lyon a marché sur Paris. Le but de Kadewere (35e) est la juste récompense de cette domination. Ensuite, Lyon a brillé dans un autre registre, plus défensif, mais en ne concédant que deux occasions : Florenzi mis en échec par Lopes (43e) et Mbappé à coté (92e).

-Les individualités : Lopes et Kadewere décisifs, Denayer parfait, Aouar génial en première période, Paqueta irrésistible…Pour bien faire, il faudrait tous les citer…Y compris Rudi Garcia dont le plan de jeu et le coaching ont été efficaces.

Les flops :

-Le carton rouge récolté par Thiago Mendes à l’ultime seconde est l’unique fausse note de la soirée. C’est dur pour le Brésilien auteur jusque-là d’un très grand match.

-L’OL carbure au super mais les autres aussi. Malgré sa magnifique série (22 points/24), Lyon n’a distancé aucun de ses concurrents. Lille est devant à la différence de buts, Paris n’est qu’un point derrière et Marseille est à deux longueurs mais avec deux matchs en moins.